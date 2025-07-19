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«Родина» представила три комплекта формы на сезон — голубого, чёрного и лаймового цветов

«Родина» представила три комплекта формы на сезон — голубого, чёрного и лаймового цветов
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Московская «Родина» презентовала три комплекта игровой формы на сезон-2025/2026. Домашние футболки клуба Лиги Pari будут выполнены в традиционном светло-голубом цвете. Фотографиями новой экипировки пресс-служба «Родины» поделилась в социальных сетях команды.

Фото: ФК «Родина»

Отметим, что гостевой комплект будет выполнен в лаймовом цвете, а третья форма будет чёрной.

Фото: ФК «Родина»

«Новое прочтение знакомых цветов!» — говорится в сообщении пресс-службы «Родины» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Родина»

Сезон начнётся для «Родины» в понедельник, 21 июля. В рамках 1-го тура Первой лиги столичный клуб примет на своём поле новороссийский «Черноморец». Напомним, минувший сезон «Родина» завершила на седьмом месте с 50 очками в 34 турах.

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