Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Трансфер Мадуэке вошёл в топ самых дорогих покупок в истории «Арсенала» и продаж «Челси»

Трансфер английского нападающего Нони Мадуэке вошёл в топ-10 самых дорогих приобретений в истории «Арсенала» и продаж «Челси», сообщает портал Transfermarkt.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «канониры» заплатили € 55,4 млн с учётом всех бонусов за 23-летнего игрока. Подчёркивалось, что Мадуэке подписал контракт с «Арсеналом», рассчитанный на пять лет. Клуб уже официально объявил о переходе.

Мадуэке стал седьмой самой дорогой покупкой в истории «канониров», уступив по сумме перехода Деклану Райсу (€ 116,6 млн), Николя Пепе (€ 80 млн), Каю Хаверцу (€ 75 млн), Мартину Субименди (€ 70 млн), Пьер-Эмерику Обамеянгу (€ 63,8 млн) и Бену Уайту (€ 58,5 млн).

Среди самых дорогих продаж «Челси» Мадуэке стал шестым, выше него расположились Эден Азар (€ 120,8 млн), Кай Хаверц (€ 75 млн), Мэйсон Маунт (€ 67,7 млн), Оскар (€ 60 млн) и Диего Коста (€ 60 млн).