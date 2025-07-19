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Роналду отреагировал на назначение Семеду на руководящую должность в «Аль-Насре»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о назначении экс-одноклубника Жозе Семеду на пост исполняющего обязанности генерального директора этого саудовского клуба. Футболисты вместе недолго играли в «Спортинге Б».

«Горжусь тобой! Давай сделаем всё возможное!» — написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее СМИ сообщали, что Семеду является близким другом капитана «Аль-Насра». Подчёркивалось, что его приход в клуб свидетельствует об усиливающемся влиянии Роналду.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: