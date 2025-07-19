Два футболиста «Арсенала» оказали влияние на переход Мадуэке в клуб — The Telegraph

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака и полузащитник команды Деклан Райс оказали определённое влияние на переход вингера Нони Мадуэке из «Челси» в стан «канониров». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Сака и Райс восторженно отзывались о качествах 23-летнего футболиста в беседах с главным тренером лондонской команды Микелем Артетой и другими представителями клуба. Подчёркивается, что эти игроки хорошо знают Мадуэке по выступлениям за сборную Англии и верят, что он сможет проявить себя в «Арсенале».

Ранее СМИ сообщали, что «канониры» приобрели нападающего за £ 52 млн. Его контракт рассчитан до 2030 года.

Нападающий перешёл в «Челси» из ПСВ зимой 2023 года. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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