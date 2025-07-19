Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два футболиста «Арсенала» оказали влияние на переход Мадуэке в клуб — The Telegraph

Два футболиста «Арсенала» оказали влияние на переход Мадуэке в клуб — The Telegraph
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака и полузащитник команды Деклан Райс оказали определённое влияние на переход вингера Нони Мадуэке из «Челси» в стан «канониров». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Сака и Райс восторженно отзывались о качествах 23-летнего футболиста в беседах с главным тренером лондонской команды Микелем Артетой и другими представителями клуба. Подчёркивается, что эти игроки хорошо знают Мадуэке по выступлениям за сборную Англии и верят, что он сможет проявить себя в «Арсенале».

Ранее СМИ сообщали, что «канониры» приобрели нападающего за £ 52 млн. Его контракт рассчитан до 2030 года.

Нападающий перешёл в «Челси» из ПСВ зимой 2023 года. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Деклан Райс Подробнее
Букайо Сака Подробнее
Материалы по теме
Официально
«Арсенал» объявил о переходе вингера Нони Мадуэке из «Челси»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android