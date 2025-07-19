Юрий Ковтун высказался о перспективах «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от выступления красно-белых в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Сезон-2025/2026 начнётся для московской команды домашним матчем с махачкалинским «Динамо» в 1-м туре РПЛ. Игра пройдёт сегодня, 19 июля.

«Выводы о перспективах «Спартака» в новом сезоне стоит делать уже после пяти-шести первых туров. Станкович остался, возможно, привнесёт некоторые тактические изменения, новые моменты в игре. Но я не думаю, что эти изменения будут кардинальными. Важно, как «Спартак» подходит к чемпионату. Сейчас тренерскому штабу нужно делать выводы по предыдущему чемпионату. А какие — мы увидим по ходу сезона», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Минувший сезон красно-белые завершили на четвёртом месте с 57 очками в 30 турах. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович продлил контракт с клубом в мае 2025 года.