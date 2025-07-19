Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овечкин следил из VIP, Скопинцев выбивал мяч через себя. Фото с матча «Динамо» — «Балтика»

Овечкин следил из VIP, Скопинцев выбивал мяч через себя. Фото с матча «Динамо» — «Балтика»
ФК «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

18 июля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Бело-голубые не смогли одержать победу, итоговый счёт — 1:1.

На 12-й минуте колумбийский нападающий «Балтики» Брайан Хиль вывел свою команду вперёд. На 48-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес сравнял счёт.

Тренер московского «Динамо» Валерий Карпин возглавил столичный клуб текущим летом. Игра с «Балтикой» стала для него первой в новой команде. «Балтика» вышла в РПЛ, заняв первое место в Лиге Pari по итогам сезона-2024/2025.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android