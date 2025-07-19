Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Ковтун: болельщикам «Динамо» придётся подождать, у Карпина ещё много работы

Юрий Ковтун: болельщикам «Динамо» придётся подождать, у Карпина ещё много работы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался о ничьей «Динамо» с «Балтикой» (1:1) в дебютном матче главного тренера бело-голубых Валерия Карпина во главе команды. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«К «Динамо» и Карпину приковано очень пристальное внимание. С 1-го тура и до конца сезона будет так. Когда Валерий Георгиевич работал в «Ростове», у него была крепкая и мобильная команда, которая давала бой соперникам. В «Динамо», конечно, другой уровень футболистов, более серьёзные требования, ожидания. Наверняка руководителям и болельщикам хотелось победы сразу в 1-м туре, но придётся подождать. В любом случае пока делать выводы о перспективах «Динамо» не стоит, но у Карпина ещё много работы», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч с «Балтикой» стал для «Динамо» первым в РПЛ под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Специалист возглавил бело-голубых перед стартом нового сезона. «Балтика» квалифицировалась в РПЛ по итогам минувшего сезона.

Материалы по теме
Карпин спасся в дебютном матче! «Динамо» расстроило, а гол «Балтики» — красотища. Видео
Карпин спасся в дебютном матче! «Динамо» расстроило, а гол «Балтики» — красотища. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android