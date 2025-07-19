Юрий Ковтун: болельщикам «Динамо» придётся подождать, у Карпина ещё много работы

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался о ничьей «Динамо» с «Балтикой» (1:1) в дебютном матче главного тренера бело-голубых Валерия Карпина во главе команды. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«К «Динамо» и Карпину приковано очень пристальное внимание. С 1-го тура и до конца сезона будет так. Когда Валерий Георгиевич работал в «Ростове», у него была крепкая и мобильная команда, которая давала бой соперникам. В «Динамо», конечно, другой уровень футболистов, более серьёзные требования, ожидания. Наверняка руководителям и болельщикам хотелось победы сразу в 1-м туре, но придётся подождать. В любом случае пока делать выводы о перспективах «Динамо» не стоит, но у Карпина ещё много работы», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч с «Балтикой» стал для «Динамо» первым в РПЛ под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Специалист возглавил бело-голубых перед стартом нового сезона. «Балтика» квалифицировалась в РПЛ по итогам минувшего сезона.