«Ливерпуль» не отпустит Конате дешевле € 46 млн, клуб крайне не хочет продавать его — FI

«Ливерпуль» потребует £ 40 млн (€ 46,4 млн) у любого клуба, который предпримет попытку подписать центрального защитника Ибраима Конате нынешним летом. Об этом сообщает Football Insider.
По информации источника, мерсисайдцы крайне сильно не хотят продавать 26-летнего защитника, однако они и не желают отпускать Конате бесплатно ввиду того, что его контракт заканчивается летом 2026 года. «Красные» намерены провести новые переговоры о продлении трудового соглашения с французским игроком.
Ранее СМИ сообщали, что Конате не намерен продлевать контракт с «Ливерпулем» и мечтает о переходе в мадридский «Реал».
26-летний игрок выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2021 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
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