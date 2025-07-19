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«Енисей» представил новую красно-синюю форму на сезон-2025/2026

«Енисей» представил новую красно-синюю форму на сезон-2025/2026
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Клуб Лиги Pari «Енисей» презентовал новый комплект футбольной формы на сезон-2025/2026. Домашние футболки красноярского клуба будут выполнены в традиционных для команды красно-синих цветах. Фотографиями новой экипировки пресс-служба «Енисея» поделилась в социальных сетях команды.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Чайка
Песчанокопское
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Новый сезон – новая форма в родных цветах и навеки сохранённой историей красноярского футбола», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Енисей»

Новый сезон начнётся для подопечных Андрея Тихонова домашним матчем 1-го тура Первой лиги с «Чайкой». Игра назначена на воскресенье, 20 июля. Минувший сезон «Енисей» завершил на восьмом месте с 49 очками в 34 турах.

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