«Енисей» представил новую красно-синюю форму на сезон-2025/2026

Клуб Лиги Pari «Енисей» презентовал новый комплект футбольной формы на сезон-2025/2026. Домашние футболки красноярского клуба будут выполнены в традиционных для команды красно-синих цветах. Фотографиями новой экипировки пресс-служба «Енисея» поделилась в социальных сетях команды.

«Новый сезон – новая форма в родных цветах и навеки сохранённой историей красноярского футбола», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Енисей»

Новый сезон начнётся для подопечных Андрея Тихонова домашним матчем 1-го тура Первой лиги с «Чайкой». Игра назначена на воскресенье, 20 июля. Минувший сезон «Енисей» завершил на восьмом месте с 49 очками в 34 турах.