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Один из лидеров «Ман Сити» ведёт переговоры с другими клубами — Football Insider

Один из лидеров «Ман Сити» ведёт переговоры с другими клубами — Football Insider
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Известный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 30-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, начал вести переговоры с другими клубами, поскольку на текущий момент футболист не получил предложения о продлении контракта, заканчивающегося летом 2026 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, Мендеш изучает варианты с командами, к которым португальский хавбек мог бы присоединиться в качестве свободного агента. Подчёркивается, что «горожане» не планируют продавать Силву нынешним летом.

Португалец выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. В минувшем сезоне Силва принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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