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Ковтун: уход Барко и Угальде станет болезненным для «Спартака», кто-то должен остаться

Ковтун: уход Барко и Угальде станет болезненным для «Спартака», кто-то должен остаться
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Эсекьеля Барко и форварда Манфреда Угальде. К аргентинцу, по данным СМИ, проявляет интерес «Фламенго», а костариканец может перейти в «Фейеноорд».

— Можно ли «Спартаку» расставаться и с Барко, и с Угальде сразу?
— Мы рассуждаем со стороны, но обычно так не делают. Барко и Угальде — важные игроки стартового состава, как минимум один из них точно должен остаться в «Спартаке». Возможно, у самих футболистов тоже есть желание уйти в более статусную команду. Но это хорошие игроки, в «Спартак» они влились. Найти им замену можно, но в таком случае нужно заново перестраивать игру и наигрывать новые связки. Уход Барко и Угальде станет для «Спартака» болезненным, — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Минувший сезон красно-белые завершили на четвёртом месте с 57 очками в 30 турах. Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром лиги, забив в 29 играх 17 мячей.

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