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«Локомотив» представил второй и третий комплекты формы в молочном и зелёном цветах

«Локомотив» представил второй и третий комплекты формы в молочном и зелёном цветах
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Московский «Локомотив» представил второй и третий комплекты формы на сезон-2025/2026, сообщается в телеграм-канале клуба.

«Молочно-белый и глубокий зелёный. Второй и третий комплекты сшиты из экологичных тканей, подходящих как для спорта, так и для повседневной носки. Минимализм в цветах. Лаконичные детали в клубной эстетике. Разработано в «Локомотиве».

• Уникальный экоматериал с фактурой, напоминающей полотно железнодорожных путей

• Под воротом на спине — флаг с полосой и буквой «Л», как знак идентичности

• Традиционная вертикальная полоса — в каждом элементе брендинга

• Шеврон у нижнего края — отсылка к железнодорожным петлицам», — говорится в сообщении.

Сегодня, 19 июля, «Локомотив» примет «Сочи» в 1-м туре РПЛ, матч начнётся в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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