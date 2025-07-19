Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» представил второй и третий комплекты формы в молочном и зелёном цветах

Московский «Локомотив» представил второй и третий комплекты формы на сезон-2025/2026, сообщается в телеграм-канале клуба.

«Молочно-белый и глубокий зелёный. Второй и третий комплекты сшиты из экологичных тканей, подходящих как для спорта, так и для повседневной носки. Минимализм в цветах. Лаконичные детали в клубной эстетике. Разработано в «Локомотиве».

• Уникальный экоматериал с фактурой, напоминающей полотно железнодорожных путей

• Под воротом на спине — флаг с полосой и буквой «Л», как знак идентичности

• Традиционная вертикальная полоса — в каждом элементе брендинга

• Шеврон у нижнего края — отсылка к железнодорожным петлицам», — говорится в сообщении.

Сегодня, 19 июля, «Локомотив» примет «Сочи» в 1-м туре РПЛ, матч начнётся в 18:00 мск.