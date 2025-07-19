Marca: «Реал» не проявит инициативу в продаже Родриго, ключевое условие — желание игрока

Мадридский «Реал» не намерен проявлять инициативу в продаже крайнего нападающего Родриго Гоэса. «Сливочные» приняли решение, что 24-летний футболист покинет клуб, только если он сам этого захочет. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бразилец считает, что нынешнее лето может стать подходящим временем для перемен в его карьере. Особенно после того, как главный тренер «Реала» Хаби Алонсо не предоставил ему достаточного количества игрового времени на клубном чемпионате мира. Подчёркивается, что испанский специалист таким способом показал, что рассчитывает на других футболистов.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме «Ливерпуль» готов включить Конате в сделку по обмену на Родриго — Defensa Central

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: