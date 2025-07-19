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Камерунский защитник «Актобе» Габи Кики прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Камерунский защитник «Актобе» Габи Кики прибыл в расположение «Крыльев Советов»
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Камерунский защитник Габи Кики прибыл в расположение «Крыльев Советов» и будет наблюдать за игрой 1-го тура МИР РПЛ с тольяттинским «Акроном» с трибун «Солидарность Самара Арены», сообщила пресс-служба клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Крылья Советов» интересуются Габи Кики, контракт которого с «Актобе» истекает 31 декабря 2025 года.

«Камерунский защитник Габи Кики прибыл в расположение нашего клуба и будет поддерживать «Крылья» с трибун стадиона», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Кики провёл за «Актобе» 11 матчей, в том числе один в квалификации Лиги Европы, и забил один мяч.

Сегодня, 19 июля, «Крылья Советов» сыграют против тольяттинского «Акрона» в 1-м туре РПЛ, матч начнётся в 15:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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