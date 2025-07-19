Пестряков вспомнил эпизод с негативной реакцией Дзюбы на молодёжную музыку в раздевалке

18-летний нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков ответил, кто в раздевалке тольяттинской команды отвечает за музыку, а также рассказал об эпизоде с негативной реакцией 36-летнего форварда Артёма Дзюбы на молодёжные песни.

– Кто диджей в раздевалке «Акрона»? И есть ли он вообще?

– Есть. Костя Савичев.

– Бывало ли такое, что Дзюбе не нравился музыкальный выбор и он говорил: «Выключите это!»?

– Было такое, что после тренировки Макс Болдырев подключился к колонке и начал включать музыку, скажем так, чуть-чуть помоложе. А Артём тогда был в комнате для массажа, и он оттуда слышал, что в раздевалке было. Зашёл в раздевалку, нажал на паузу и так посмотрел в сторону Макса… Мы тогда всё поняли. Пусть пока Костя Савичев включает, – приводит слова Пестрякова Metaratings.

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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