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Защитник «Рубина» Тесленко рассказал, чем Слуцкий отличается от Рахимова

Защитник «Рубина» Тесленко рассказал, чем Слуцкий отличается от Рахимова
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Центральный защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко сравнил методы работы действующего главного тренера команды Рашида Рахимова и бывшего тренера казанцев Леонида Слуцкого.

– В 2023-м Рахимов возглавил «Рубин». Что он сделал первым делом, как пришёл в клуб?
– Он сразу поднял эмоциональный фон в команде. Добавил тренировок с короткими дистанциями для быстрого переключения, реакции на события. Учил не расстраиваться из-за ошибок. Каждый ошибается – нужно быстро это исправлять. Когда Рашид Маматкулович пришёл, у нас сразу эмоциональный фон поднялся, и мы начали выигрывать игру за игрой.

– А чем он отличается от Слуцкого, на ваш взгляд?
– Я думаю, они разные. С одной стороны, Рашид Маматкулович тоже любит пошутить, посмеяться, но у него в то же время очень много тактики и дисциплины, он очень требовательный в работе, — приводит слова Тесленко «Татар-информ».

Леонид Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года по ноябрь 2022-го. Под его управлением команда вылетела из Российской Премьер-Лиги. Сейчас специалист возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».

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