Газзаев: я считаю, что в РПЛ должно быть 18 команд!

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в Российской Премьер-Лиге должно выступать 18 команд. На текущий момент в РПЛ играют 16 клубов.

– Было много скандалов в межсезонье. Говорят, что надо уменьшить число команд в РПЛ. Что думаете? Не стоит ли перейти на «весна‑осень»?

– Для такой великой страны, как Россия, 12 команд — мало. Я считаю, что в РПЛ должно быть 18 команд! Так рекомендует даже УЕФА. Тем более сейчас изоляция. По поводу скандалов — это часть игры. По поводу перехода: мы перешли на «осень‑весна», потому что это европейская модель. Так удобнее для игры в еврокубках, — передаёт слова Газзаева корреспондент «Матч ТВ».

Газзаев занимал должность главного тренера красно-синих с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год. Под его руководством ЦСКА трижды становился чемпионом России, четыре раза завоёвывал Кубок России, два раза — Суперкубок страны, выигрывал Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.

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