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AF: Унаи близок к переходу в «Жирону». Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к игроку

AF: Унаи близок к переходу в «Жирону». Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к игроку
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«Жирона» достигла соглашения с 25-летним полузащитником «Марселя» Аззедином Унаи. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе московского «Спартака» к марокканскому футболисту. Об этом сообщает Africafoot.

По информации источника, каталонский клуб направил официальное предложение для французского гранда и на текущий момент ожидает ответа для завершения сделки.

Ранее авторитетное издание L'Équipe сообщило, что красно-белые достигли договорённости с «Марселем» о переходе Унаи за € 12 млн. Подчёркивалось, что «Спартак» готов заплатить указанную сумму, если полузащитник согласится на переход в российский гранд.

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