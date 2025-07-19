AF: Унаи близок к переходу в «Жирону». Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к игроку

«Жирона» достигла соглашения с 25-летним полузащитником «Марселя» Аззедином Унаи. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе московского «Спартака» к марокканскому футболисту. Об этом сообщает Africafoot.
По информации источника, каталонский клуб направил официальное предложение для французского гранда и на текущий момент ожидает ответа для завершения сделки.
Ранее авторитетное издание L'Équipe сообщило, что красно-белые достигли договорённости с «Марселем» о переходе Унаи за € 12 млн. Подчёркивалось, что «Спартак» готов заплатить указанную сумму, если полузащитник согласится на переход в российский гранд.
Как появился «Спартак»: