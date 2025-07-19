Капитан «Балтики» Мендель высказался о ничьей с «Динамо»

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель прокомментировал результат матча калининградцев с московским «Динамо» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«Если бы до матча с «Динамо» нам сказали, что мы сыграем вничью, все бы обрадовались. Но по тому, как складывалась игра и по моментам, мы ничего не дали создать сопернику. Мы организованно оборонялись, но пропустили со стандарта, хотя к ним готовились. Обидно!» — сказал Мендель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Во 2-м туре «Балтика» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Встреча пройдёт в субботу, 26 июля. В тот же день московское «Динамо» примет на своём поле «Ростов».