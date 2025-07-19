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Конте рассказал, в какой роли собирается использовать Де Брёйне в «Наполи»

Конте рассказал, в какой роли собирается использовать Де Брёйне в «Наполи»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о роли новичка команды Кевина Де Брёйне в тактических схемах чемпионов Италии. Бельгийский полузащитник перебрался в Неаполь из Англии. Его контракт с «Манчестер Сити» истёк 30 июня 2025 года.

«Как Де Брёйне впишется в тактику? Судя по тому, как он играл в «Сити», он полузащитник, способный быть треквартистой. У него есть особые, выдающиеся качества, и, когда он владеет мячом, он видит то, чего не видят многие другие. У нас четыре турнира, поэтому давайте не будем говорить, что этот парень — игрок стартового состава, а тот — нет, иначе мы скатимся в провинциализм», — приводит слова Конте на пресс-конференции издание Sky Sport Italia.

Кевин Де Брёйне покинул «Манчестер Сити» после 10 лет в клубе. «Наполи» в сезоне-2025/2026 примет участие в Серии А, Лиге чемпионов УЕФА, а также Кубке и Суперкубке Италии.

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