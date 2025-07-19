Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистки ЦСКА разгромили «Локомотив» и временно возглавили таблицу чемпионата России

Футболистки ЦСКА разгромили «Локомотив» и временно возглавили таблицу чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Главным арбитром игры была Надежда Горинова (Екатеринбург, Россия). Матч на «Сапсан-Арене» закончился со счётом 3:0 в пользу красно-синих.

Россия — Суперлига (ж) . 15-й тур
19 июля 2025, суббота. 13:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 3
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Смирнова – 20'     0:2 Онгене – 61'     0:3 Плешкова – 90'    

На 20-й минуте счёт с пенальти открыла Марина Смирнова, на 61-й минуте преимущество гостей удвоила Габриэль Онгене, ещё один мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте забила Юлия Плешкова.

Футболистки ЦСКА выиграли третий матч подряд, набрали 34 очка и возглавили таблицу Суперлиги. Вторым идёт «Спартак» (33 очка, но матч в запасе), третьим — «Зенит» (32 очка и игра в запасе). «Локомотив» (22 очка) потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой строчке.

Действующим победителем женской Суперлиги является «Зенит».

Материалы по теме
Закупка «Зенита», смена тренеров и новые лица. Как хорошо вы готовы к сезону РПЛ?
Тест
Закупка «Зенита», смена тренеров и новые лица. Как хорошо вы готовы к сезону РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android