Футболистки ЦСКА разгромили «Локомотив» и временно возглавили таблицу чемпионата России

Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Главным арбитром игры была Надежда Горинова (Екатеринбург, Россия). Матч на «Сапсан-Арене» закончился со счётом 3:0 в пользу красно-синих.

На 20-й минуте счёт с пенальти открыла Марина Смирнова, на 61-й минуте преимущество гостей удвоила Габриэль Онгене, ещё один мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте забила Юлия Плешкова.

Футболистки ЦСКА выиграли третий матч подряд, набрали 34 очка и возглавили таблицу Суперлиги. Вторым идёт «Спартак» (33 очка, но матч в запасе), третьим — «Зенит» (32 очка и игра в запасе). «Локомотив» (22 очка) потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой строчке.

Действующим победителем женской Суперлиги является «Зенит».