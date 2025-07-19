Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки молодёжного «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку про ЦСКА после победы

Игроки молодёжного «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку про ЦСКА после победы
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты молодёжной команды московского «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА после домашнего матча 15‑го тура Молодёжной футбольной лиги.

Матч состоялся в пятницу, 18 июля, и завершился минимальной победой красно‑белых. После игры в телеграм‑канале Ultras Action был опубликовал видеоролик с фанатской трибуны, на котором запечатлено, как игроки «Спартака», находясь рядом с болельщиками, выкрикивают оскорбительную кричалку с нецензурными словами в адрес армейского клуба.

Отмечается, что у капитана молодёжного «Спартака» Матвея Кузнецова в руках был мегафон, который затем забрал один из сотрудников красно-белого клуба.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Молодёжной футбольной лиги, ЦСКА идёт пятым.

Материалы по теме
Закупка «Зенита», смена тренеров и новые лица. Как хорошо вы готовы к сезону РПЛ?
Тест
Закупка «Зенита», смена тренеров и новые лица. Как хорошо вы готовы к сезону РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android