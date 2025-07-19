Игроки молодёжного «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку про ЦСКА после победы

Футболисты молодёжной команды московского «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА после домашнего матча 15‑го тура Молодёжной футбольной лиги.

Матч состоялся в пятницу, 18 июля, и завершился минимальной победой красно‑белых. После игры в телеграм‑канале Ultras Action был опубликовал видеоролик с фанатской трибуны, на котором запечатлено, как игроки «Спартака», находясь рядом с болельщиками, выкрикивают оскорбительную кричалку с нецензурными словами в адрес армейского клуба.

Отмечается, что у капитана молодёжного «Спартака» Матвея Кузнецова в руках был мегафон, который затем забрал один из сотрудников красно-белого клуба.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Молодёжной футбольной лиги, ЦСКА идёт пятым.