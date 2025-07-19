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Игрок «Спартака» Солари назвал два отличия РПЛ от чемпионатов Чили и Аргентины

Игрок «Спартака» Солари назвал два отличия РПЛ от чемпионатов Чили и Аргентины
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Крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился мнением, чем Российская Премьер-Лига отличается от чемпионатов Чили и Аргентины, где он выступал ранее.

«До «Спартака» я играл в чемпионатах Чили и Аргентины. Если говорить о различиях, с которыми здесь столкнулся, то их несколько. Первое, разумеется, климат. После сборов в Дубае и Турции матчи поначалу проходили в снегу, я с таким раньше почти не сталкивался. Второе, к чему пришлось привыкать, — силовая манера игры большинства команд, ставка на физическую борьбу», — приводит слова Солари пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

В Чили Солари выступал в составе «Коло-Коло». В Аргентине нападающий играл за «Тальерес» и «Ривер Плейт», откуда перешёл в московский клуб минувшей зимой. За «Спартак» 24-летний вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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