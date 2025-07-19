Уилкшир: у меня было много надежд на «Динамо», пока я не увидел первую игру с «Балтикой»

Ассистент главного тренера молодёжной сборной Австралии Люк Уилкшир высказался о ничьей московского «Динамо» и калининградской «Балтики» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«У меня было много надежд, пока я не увидел первую игру «Динамо» с «Балтикой». Но сезон длинный, а у «Динамо» хорошая команда. Так что надеюсь, что успех придёт к моей любимой команде», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Люк Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год и с августа 2016-го по июль 2017-го. Матч с «Балтикой» стал для столичного клуба первым в РПЛ под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Специалист возглавил бело-голубых перед стартом нового сезона.