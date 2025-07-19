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Уилкшир: у меня было много надежд на «Динамо», пока я не увидел первую игру с «Балтикой»

Уилкшир: у меня было много надежд на «Динамо», пока я не увидел первую игру с «Балтикой»
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Ассистент главного тренера молодёжной сборной Австралии Люк Уилкшир высказался о ничьей московского «Динамо» и калининградской «Балтики» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«У меня было много надежд, пока я не увидел первую игру «Динамо» с «Балтикой». Но сезон длинный, а у «Динамо» хорошая команда. Так что надеюсь, что успех придёт к моей любимой команде», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Люк Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год и с августа 2016-го по июль 2017-го. Матч с «Балтикой» стал для столичного клуба первым в РПЛ под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Специалист возглавил бело-голубых перед стартом нового сезона.

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