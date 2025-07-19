«Акрон» — «Крылья Советов»: Неделчяру открыл счёт на 45+1-й минуте матча РПЛ

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Саранск). «Акрон» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+1-й минуте отличился Йонуц Неделчяру. Голевую передачу в свой актив записал Ифет Джаковац.

В прошлом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».