Tuttosport: Санчо будет зарабатывать в «Ювентусе» € 6 млн, контракт — на четыре года

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо договорился с «Ювентусом» об условиях личного контракта. 25-летний футболист будет зарабатывать в туринском клубе € 6 млн за сезон плюс бонусы, его трудовое соглашение рассчитано на четыре года. Об этом сообщает Tuttospor.

По информации источника, итальянский гранд работает над финальными деталями сделки с «красными дьяволами» после того, как сделал предложение в размере £ 15 млн (€ 17,4 млн) плюс бонусы.

В минувшем сезоне Санчо выступал в составе «Челси» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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