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Романо назвал двух игроков, которые продлят контракты с «Реалом» после Куртуа

Романо назвал двух игроков, которые продлят контракты с «Реалом» после Куртуа
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Браим Диас и центральный защитник Рауль Асенсио продлят контракты с «Королевским клубом» после того, как это сделает вратарь Тибо Куртуа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Диас и Куртуа договорились с испанским грандом об условиях нового трудового соглашения. Теперь стороны готовятся к официальному подписанию. Подчёркивается, что Асенсио продлит контракт до июня 2031 года.

Ранее СМИ сообщали, что 33-летний Куртуа пролонгировал трудовое соглашение до 2027 года.

Действующий контракт Диаса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, Асенсио — до июня 2026 года.

Рауль Асенсио Подробнее
Браим Диас Подробнее
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