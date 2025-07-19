Вингер «Спартака» Солари назвал причину частого получения им предупреждений

Крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари подчеркнул, что зол сам на себя за большое количество получаемых предупреждений, а также поделился мнением, чем это может быть обусловлено. Аргентинец перешёл в московский клуб из «Ривер Плейт» в минувшем феврале. В 11 матчах РПЛ он получил пять жёлтых карточек.

«Я здорово дебютировал за «Спартак», когда вышел на замену против «Оренбурга», забил мяч в концовке. Такой старт помогает освоиться ещё быстрее. Жаль, что следующего гола пришлось ждать долго. В отличие от жёлтых карточек…

Знаю, что меня критикуют за большое количество предупреждений. Я и сам зол на себя за такую статистику. Помню, как смотрел дерби с ЦСКА, которое пропускал из-за дисквалификации. Не мог помочь команде и чувствовал себя просто ужасно…

Поверьте, я работаю над собой, чтобы подобное в новом сезоне не повторялось. В чём причина тех предупреждений? Думаю, я слишком активно старался себя проявить. Злился, что не всё получается, спорил с судьями, с соперниками. А потом уже «кредитная история» стала работать против меня. Очень надеюсь, эти эпизоды в прошлом», — приводит слова Солари пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

После перехода в стан красно-белых 24-летний вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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