«Манчестер Юнайтед» согласился с предложением «Барселоны» по Рашфорду — Орнштейн

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может перейти в «Барселону». Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, каталонцы продвинулись в переговорах по форварду.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» согласился на условия, предложенные сине-гранатовыми, однако сделка ещё не находится на финальной стадии. Сообщается, что «Барселона» собирается арендовать Рашфорда с опцией выкупа.

Маркус Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Вторую половину минувшего сезона он провёл на правах аренды в «Астон Вилле». По данным СМИ, англичанин не входит в планы главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима.