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Исак недоволен отказом «Ньюкасла» продавать его в «Ливерпуль» за £ 120 млн — Daily Star

Исак недоволен отказом «Ньюкасла» продавать его в «Ливерпуль» за £ 120 млн — Daily Star
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Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак «несчастлив» нахождением в клубе из-за неопределённости с будущим и отказа «сорок» продать его в «Ливерпуль», предложивший £ 120 млн (€ 139,2 млн) за 25-летнего форварда. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, несмотря на солидное предложение мерсисайдцев, руководство «Ньюкасла» намерено сохранить шведского футболиста. Подчёркивается, что Исак мечтает о переходе в стан «красных».

В минувшем сезоне Исак принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Действующий контракт шведа с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал оценивает трансферную стоимость Александера в € 120 млн.

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