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«Реал» установил цену на Себальоса, интересующего «Бетис» — AS

«Реал» установил цену на Себальоса, интересующего «Бетис» — AS
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Мадридский «Реал» готов продать 28-летнего полузащитника Даниеля Себальоса в случае поступления предложения в размере € 20 млн. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Бетис», заинтересованный в испанском футболисте, оценивает игрока «сливочных» в € 5-10 млн. Подчёркивается, что севильский клуб также настораживает заработная плата Себальоса, составляющая € 9 млн в год.

Себальос находился в системе зелёно-белых с 2011 по 2017 год, успев сыграть за основную команду 105 матчей во всех турнирах и забить семь голов. В минувшем сезоне 28-летний испанец выходил на поле за «Реал» 44 раза и отдал одну результативную передачу.

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