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Черногорский полузащитник Владан Бубанья перешёл в «Оренбург»

Черногорский полузащитник Владан Бубанья перешёл в «Оренбург»
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«Оренбург» объявил о трансфере нового полузащитника. Состав команды пополнил черногорский опорник Владан Бубанья. О заключении сделки по переходу хавбека с боснийским клубом «Сараево» официально объявила пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале команды.

«Добро пожаловать, Владан!» — говорится в сообщении пресс-службы оренбуржского клуба.

Сообщается, что презентация новичка состоится в воскресенье, 20 июля, во время открытой тренировки. Напомним, сезон Российской Премьер-Лиги начнётся для «Оренбурга» матчем с московским ЦСКА в 1-м туре. Игра пройдёт в понедельник, 21 июля.

Владан Бубанья выступал за «Сараево» с лета 2022 года. На счету 26-летнего футболиста один матч в составе сборной Черногории.

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