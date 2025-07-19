«Первый блин точно не вышел комом». Экс-игрок «Балтики» Низовцев — о матче с «Динамо»

Бывший полузащитник «Балтики» Максим Низовцев прокомментировал результат матча калининградцев с московским «Динамо» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«Возвращение «Балтики» в РПЛ матчем с «Динамо» произвело на меня положительные впечатления. Команда точно заслужила эту ничью, а при более благоприятном стечении обстоятельств могла и выиграть. Первый блин явно не вышел комом. «Балтика» играла лучше, чем «Динамо» — команда, претендующая на чемпионство. У них особо не было моментов, даже во втором тайме, кроме гола после рикошета.

Надо отметить, что в стартовом составе была та же команда, что играла в Первой лиге. За исключением Бевеева. Футболисты привыкли к требованиям Талалаева, и это даёт плоды как в Первой лиге, так и в РПЛ.

Но давайте не будем петь дифирамбы. Думаю, что «Балтика» должна поэтапно и приземлённо ставить задачи, как и любая команда, только поднявшаяся в дивизионе. Сначала — не вылететь, потом десятка, восьмёрка. Всё постепенно», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Во 2-м туре «Балтика» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Встреча пройдёт в субботу, 26 июля. В тот же день московское «Динамо» примет на своём поле «Ростов».