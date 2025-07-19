«Спартак» увеличил предложение по трансферу Коко из «Торино» до € 15+2 млн — Marca

«Спартак» сделал улучшенное предложение «Торино» по трансферу защитника Сауля Коко. Красно-белые готовы заплатить итальянскому клубу € 15 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 2 млн в виде бонусов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболисту предстоит принять решение о своём будущем в ближайшие дни.

Коко выступает в составе итальянского клуба с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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Как появился «Спартак»: