«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Бэйцзин Гоань» и вышел на первое место в Суперлиге

Завершился матч 17-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе «Стадион Трудящихся» в Пекине. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

В начале встречи счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Луис Нлаво. На 21-й минуте полузащитник У Си укрепил преимущество гостей. На 26-й минуте полузащитник «Бэйцзин Гоань» Гонсалу Родригеш сократил отставание в счёте. На 90+8-й минуте футболист Юй Ханьчао забил третий гол «Шанхай Шэньхуа» в игре.

После 17 матчей китайской Суперлиги команда Слуцкого набрала 41 очко и на текущий момент занимает первое место. «Бэйцзин Гоань» заработал 38 очков и располагается на второй строчке.

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