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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Бэйцзин Гоань» и вышел на первое место в Суперлиге

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Бэйцзин Гоань» и вышел на первое место в Суперлиге
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Завершился матч 17-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе «Стадион Трудящихся» в Пекине. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Китай — Суперлига . 17-й тур
19 июля 2025, суббота. 14:35 МСК
Бэйцзин Гоань
Пекин
Окончен
1 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Нлаво – 7'     0:2 Си – 21'     1:2 Родригеш – 26'     1:3 Ханьчао – 90+7'    

В начале встречи счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Луис Нлаво. На 21-й минуте полузащитник У Си укрепил преимущество гостей. На 26-й минуте полузащитник «Бэйцзин Гоань» Гонсалу Родригеш сократил отставание в счёте. На 90+8-й минуте футболист Юй Ханьчао забил третий гол «Шанхай Шэньхуа» в игре.

После 17 матчей китайской Суперлиги команда Слуцкого набрала 41 очко и на текущий момент занимает первое место. «Бэйцзин Гоань» заработал 38 очков и располагается на второй строчке.

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
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