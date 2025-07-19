«Локомотив» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 19 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды представили стартовые составы на игру.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Митрюшкин (вратарь), Ненахов, Сильянов, Морозов, Монтес, Баринов (капитан), Салтыков, Карпукас, Батраков, Комличенко, Руденко.

«Сочи»: Дёгтев (вратарь), Заика, Макарчук, Литвинов, Марсело (капитан), Зиньковский, Васильев, Сааведра, Барт, Крамарич, Гуарирапа.

В минувшем сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место. Чемпионом страны стал «Краснодар». «Сочи» по сумме двух стыковых матчей переиграл «Пари Нижний Новгород» и спустя год отсутствия вернулся в высший дивизион чемпионата России.