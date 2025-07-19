Булыкин: можно купить Месси с Роналду, но главное — что хочет «Динамо»?

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о нынешнем составе московского «Динамо». В пятницу, 18 июля, бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» в матче 1-го тура РПЛ (1:1).

«Можно до бесконечности улучшать состав — купить Месси с Криштиану. Только вопрос в деньгах. Но главное — что вообще хочет «Динамо»? У клуба собрался отличный коллектив, а состав способен брать чемпионство. До совершенства можно всегда укреплять. Но я уверен, перед Карпиным поставлена задача: золото РПЛ и Кубок России. Кем бы они ни усилились — уже отличный и боеспособный состав для таких целей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

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