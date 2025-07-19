Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: не хотел бы, чтобы Пиняев переходил в ЦСКА, — надо ехать в Европу

Наумов: не хотел бы, чтобы Пиняев переходил в ЦСКА, — надо ехать в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Сергея Пиняева. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего футболиста заинтересован ПФК ЦСКА.

«Я бы не очень хотел, чтобы Пиняев переходил в ЦСКА. Для него это не самый лучший вариант. Смысл менять шило на мыло? Сергею надо сначала стабилизировать свою игру в «Локомотиве», а потом надо ехать в Европу. А смысл переходить в ЦСКА? В «Локомотиве», что ли, плохо? Не советовал бы идти и в «Зенит» — там можно сесть на лавку и потерять свою карьеру. Пиняеву надо хорошо провести сезон, а после будет много разных предложений», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщал, что армейцы собираются активировать опцию выкупа вингера сборной России, которая составляет € 10 млн. Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года.

Материалы по теме
«МЮ» завершает топ-сделку, звезда «Динамо» уезжает в Бразилию. Трансферы и слухи дня
«МЮ» завершает топ-сделку, звезда «Динамо» уезжает в Бразилию. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android