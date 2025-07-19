Наумов: не хотел бы, чтобы Пиняев переходил в ЦСКА, — надо ехать в Европу

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Сергея Пиняева. Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего футболиста заинтересован ПФК ЦСКА.

«Я бы не очень хотел, чтобы Пиняев переходил в ЦСКА. Для него это не самый лучший вариант. Смысл менять шило на мыло? Сергею надо сначала стабилизировать свою игру в «Локомотиве», а потом надо ехать в Европу. А смысл переходить в ЦСКА? В «Локомотиве», что ли, плохо? Не советовал бы идти и в «Зенит» — там можно сесть на лавку и потерять свою карьеру. Пиняеву надо хорошо провести сезон, а после будет много разных предложений», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщал, что армейцы собираются активировать опцию выкупа вингера сборной России, которая составляет € 10 млн. Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года.