Марио Фернандес высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес высказался об исключении «Торпедо» из чемпионата России.

«Я в курсе, что «Торпедо» исключили из РПЛ. Это очень грустно, ведь в команде много молодых ребят и они готовились играть в первом дивизионе. Надеюсь, им удастся вернуться в Премьер-Лигу в следующем году», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последним клубом в карьере защитника остаётся «Зенит», который он покинул летом 2024 года. С тех пор Фернандес находится в статусе свободного агента.

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