Экс-защитник сборной России Марио Фернандес не исключил продолжения карьеры

Бывший защитник ПФК ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес высказался о возможном продолжении футбольной карьеры.

«Сейчас я нахожусь дома с семьёй. Поддерживаю форму индивидуально. Если поступит хорошее для меня и родных предложение, я его рассмотрю. На всё воля божья. Я спокоен и пребываю в мире», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Марио Фернандес находится в статусе свободного агента с лета 2024 года. Бразилец защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2022 год. Последним клубом в его карьере остаётся санкт-петербургский «Зенит». Напомним, ранее интерес к игроку проявляло московское «Торпедо».