«Акрон» — «Крылья Советов»: Раков забил гол за самарцев и сравнял счёт в матче РПЛ

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Саранск). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте отличился нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков.

В прошлом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».