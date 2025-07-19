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Стало известно, почему «Барселона» приняла решение сделать «МЮ» предложение по Рашфорду

Стало известно, почему «Барселона» приняла решение сделать «МЮ» предложение по Рашфорду
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Утром «Барселона» направила официальное предложение «Манчестер Юнайтед» по подписанию крайнего нападающего Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в последние 24 часа в каталонском клубе состоялось совещание, в ходе которого было отмечено, что сделка по потенциальному переходу вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса является слишком дорогой. В связи с этим испанский гранд решил сделать ставку на Рашфорда.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик одобрил подписание английского футболиста.

Маркус Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Вторую половину минувшего сезона он провёл на правах аренды в «Астон Вилле». Действующее трудовое соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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