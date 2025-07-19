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Неделчяру забил в РПЛ впервые с мая 2019 года

Неделчяру забил в РПЛ впервые с мая 2019 года
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Румынский защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру забил гол в РПЛ впервые с мая 2019 года, сообщает Opta.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Неделчяру – 45+1'     1:1 Раков – 56'    

В эти минуты проходит матч 1-го тура РПЛ между «Акроном» и «Крыльями Советов» в Самаре. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи. Неделчяру отличился на первой добавленной к первому тайму минуте и открыл счёт.

Отмечается, что свой единственный предыдущий гол в чемпионате России Неделчяру забил за «Уфу» – это тоже было против «Крыльев Советов» на том же стадионе «Солидарность Самара Арена».

В прошлом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».

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