Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — Крылья Советов, результат матча 19 июля 2025, счет 1:1, 1-й тур РПЛ 2025/2026

«Акрон» сыграл вничью в матче с «Крыльями Советов» в «самарском дерби»
Комментарии

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Саранск). Команда Артёма Дзюбы открыла счёт, но не удержала преимущество. Итоговый счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Неделчяру – 45+1'     1:1 Раков – 56'    

На 45+1-й минуте отличился Йонуц Неделчяру. На 56-й минуте счёт сравнял нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, а «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Локо» тяжело в матче с новичком РПЛ! А Комличенко упустил невероятный шанс! LIVE
Live
«Локо» тяжело в матче с новичком РПЛ! А Комличенко упустил невероятный шанс! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android