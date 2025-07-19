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Булыкин: Сергеев подходит Карпину в «Динамо» — 10 голов Иван точно забьёт

Булыкин: Сергеев подходит Карпину в «Динамо» — 10 голов Иван точно забьёт
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил дебют нападающего Ивана Сергеева в московском «Динамо». Бело-голубые сыграли вничью с Балтикой в 1-м туре РПЛ (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Я думаю, что Сергеев подходит Валерию Карпину. Сейчас пока что Иван просто не готов показывать своё мастерство. Конечно, нужно время для адаптации. От нападающего всегда ждут голов с первого матча. Понятное дело, что дебют не удался. Уверен, будут игры, где он себя проявит.

Тюкавин вернётся только в следующем году. Сергеев будет основным нападающим в сезоне. «Динамо» — самая забивающая команда. Если, конечно, Карпин ничего не будет менять. Карпин даст большие игровые минуты и шансы себя показать. Около 10 [голов] Сергеев точно забьёт. Я думаю, даже до зимней паузы он должен много забить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

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