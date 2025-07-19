Защитник «Рубина» Тесленко рассказал об игре за команду в Первой лиге

Центральный защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко поделился воспоминаниями об игре за казанскую команду в Первой лиге.

– «Рубин» впервые вылетел в ФНЛ в 2022-м. А не было ли в команде ощущения, что она там задержится максимум на один сезон?

– Было, естественно. Потому что мы уже, в принципе, когда вылетали, понимали, что нам нужно вернуться за один сезон. И поэтому набор игроков был такой, чтобы нам не приходилось латать дырки посреди сезона. Чтобы у нас было две равноценные обоймы и каждый мог друг друга заменить.

– Первая лига – это ещё и трудные перелёты. Какой маршрут был для вас самым трудным?

– Самый тяжёлый маршрут был в Хабаровск, потому что он самый долгий. Но «Рубин» в то время сделал нам просто прекрасные условия. Мы летали на чартерах, — приводит слова Тесленко «Татар-информ».

«Рубин» завершил сезон-2024/2025 на седьмом месте в итоговой таблице РПЛ. В активе команды было 45 очков в 30 матчах, а отставание от «Локомотива» составило восемь очков.