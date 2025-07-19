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«Уфа» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» в 1-м туре Первой лиги

«Уфа» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск» в 1-м туре Первой лиги
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Завершился матч 1-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым (Троицк). Команда гостей открыла счёт, но не смогла удержать победу. Итоговый счёт — 1:1.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Беленов – 28'     1:1 Мацхарашвили – 37'    

На 28-й минуте гол в свои ворота забил голкипер домашней команды Александр Беленов. На 37-й минуте счёт сравнял полузащитник «Уфы» Никита Мацхарашвили.

В прошедшем сезоне Первой лиги «Уфа» заняла 15-е место в турнирной таблице, а «СКА-Хабаровск» финишировал на шестой строчке. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика».

Календарь Лиги PARI сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги PARI сезона-2025/2026
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