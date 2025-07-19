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Защитник «Рубина» Тесленко: в свободное время люблю играть в приставку

Защитник «Рубина» Тесленко: в свободное время люблю играть в приставку
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Центральный защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко ответил, как проводит свободное время.

– В целом как любите расслабляться между матчами?
– Могу прогуляться. Но в основном это, наверное, компьютер. В свободное время люблю играть в приставку, в компьютер. Когда супруга рядом, тогда больше времени провожу с ней. Сейчас она доучится и тоже прилетит в Казань. И я буду больше времени проводить с ней. Но пока жены нет рядом, могу поиграть в компьютер, — приводит слова Тесленко «Татар-информ».

«Рубин» завершил сезон-2024/2025 на седьмом месте в итоговой таблице РПЛ. В активе команды было 45 очков в 30 матчах, а отставание от «Локомотива» составило восемь очков.

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