Тренер «Сочи» Морено раскрыл, в какой футбол будет играть команда в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» высказался о составе своей команды, а также заявил, что сочинцы будут играть в атакующий футбол. Встреча состоится сегодня, 19 июля. Начало игры — в 18:00 мск.

«Мы готовы к тому, чтобы в каждом матче биться за три очка, и к тому, чтобы остаться в этой лиге надолго. У нас было не так много времени на подготовку, поэтому мы немного позже начали работать над трансферами. Тем не менее сейчас мы уже практически сформировали свой состав. К тому же у нас остался костяк с прошлого сезона, и за те полтора года, что я здесь, остались игроки, которые работают со мной с самого начала.

Мы не будем отказываться от своего стиля — мы будем играть в атакующий футбол, будем активно прессинговать, чтобы у нас была своя идентичность. Это также очень важно», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».