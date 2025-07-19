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Пабло Солари оценил шансы «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Пабло Солари оценил шансы «Спартака» в новом сезоне РПЛ
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Крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари высказался о возможном чемпионстве команды в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. В прошлом сезоне красно-белые заняли четвёртое место в таблице чемпионата.

«Все мы мечтаем завоевать со «Спартаком» новые трофеи. Лично я соскучился по этому чувству. В моей карьере были чемпионства и с «Коло-Коло», и с «Ривером», победы в Кубке Чили и Суперкубке Аргентины.

Уверен, нашей команде по силам добиться в новом сезоне поставленной цели и оказаться на вершине. Без сомнения, «Спартак» и его болельщики этого достойны. А я сделаю всё, чтобы мои голы и ассисты помогли этим амбициям реализоваться», — приводит слова Солари официальный сайт «Спартака».

После перехода в стан красно-белых 24-летний вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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